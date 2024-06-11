2. Amatör Küme Final Grubunda dördüncü hafta maçında ilçe derbisinde Mecitözü Gençlerbirliği’ni 5-3 yenen Mecitözüspor 'devam' dedi.

Mecitözü Gençlerbirliği ise 'tamam' dedi.

Bol gollü ve kırmızı kartlı maçta Mecitözüspor rakibi önünde gol yollarında daha etkili oldu.

Maçın henüz 13. dakikasında on kişi kalan Mecitözüspor ikinci yarının başında her iki takımdan birer kişi daha atılınca maçın son yarım saatlik bölümünü 9 kişi tamamladı.

Mecitözüspor’da Enes ve Mustafa Peker, Mecitözü Gençlerbirliğinde ise Ramazan Torun kırmızı kart gördüler.

Gol düellosu şeklinde geçen maçta 5-3 galip ayrılan Mecitözüspor ikinci galibiyetini de ilçe derbisindi alarak 6 puana yükseldi ve ilk iki iddiasını son maça taşıdı.

Mecitözü Gençlerbirliği ise bu mağlubiyet ile tüm umutlarını bitirdi.