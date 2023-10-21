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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Sungurlu Kadın Kolları Başkanlığına Ceyhan Çekici getirildi.

MHP İlçe Başkanlığında İlçe Başkanı Orhan Özyol’un katıldığı törende, Ceyhan Çekici’ye başkanlığı tebliğ edildi.

MHP İlçe Başkanı Orhan Özyol, “Bundan sonra kadınlarımızın bilgilendirilmesinde başkanımız hizmet edecek, parti olarak biz her zaman destek olacağız. Kadın Kollarımızla birlikte hareket ederek faaliyetlerimizi paylaşacağız. Ceyhan Çekici Başkanımıza çalışmalarında başarılar diliyorum, Allah güç ve kuvvet versin, Allah utandırmasın” dedi.