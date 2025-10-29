Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir bina sabah saatlerinde çöktü. Enkaz altında kalan 5 kişilik aileye ulaşmak için ekipler çalışmalara devam ediyor.

Sabah saat 07.00 sıralarında Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi'nde altında eczane bulunan 7 katlı bina, henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi. Ekiplerin enkaz altında olduğunu değerlendirdiği 5 kişiyi kurtarma çalışmaları sürüyor. En üst katta oturan bina sahibi ve orta kattaki kiracı çiftin, olay sırasında evde olmadıkları öğrenildi.

ANNE, BABA VE 3 KARDEŞ ENKAZ ALTINDA

Enkaz altında kalanların yaklaşık 2 yıldır binada ikamet eden Levent Bilir (44), eşi Emine Bilir (37) ve çocukları; Emir (12), Nisa (14), Dilara Bilir'i (18) enkaz altından kurtarma çalışmaları sürüyor. Baba Levent Bilir'in kombi tamircisi olduğu öğrenildi.

KARDEŞLER AYNI ODADA

Binada 3 dubleks daire ve zemin katta bir eczane bulunuyor. Kurtarılmaya çalışılan anne-babanın bir odada, 3 çocuğun diğer odada olduğu tahmin ediliyor.

ÇEVREDEKİ BİNALAR TAHLİYE EDİLDİ

Yıkılan binanın yakınlarında bulunan 9 binada yaşayan vatandaşlar, evlerinden tahliye edildi. 8 bina zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.

"BİR VATANDAŞIMIZIN SESİNİ ALDIK"

Bölgeye gelen Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, son gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Aktaş, şu ifadeleri kullandı: "2012 yılında yapılmış, iskanını almış olan bir bina. Çökmenin neden kaynaklandığıyla ilgili araştırmalar tüm boyutlarıyla devam ediyor. Bir ailenin gece binada olduğunu teyit ettik. Anne, baba ve 3 çocuk olmak üzere toplam 5 kişi enkaz altında. Bir vatandaşımızın sesini aldık, arkadaşlarımız ona ulaşmaya çalışıyor.

375 KİŞİ SAHADA

AFAD koordinasyonunda, Büyükşehir Belediye Başkanlığımız, Gebze Belediye Başkanlığımız, Emniyetimiz, Sağlık Müdürlüğümüz, UMKE ekiplerimiz ve tüm ilgili arkadaşlarımız burada. Başsavcımız, savcımız görevlendirildi. 375 arkadaşımız arama-kurtarma çalışmalarında şu anda görev alıyorlar."