Çorum’un İskilip ilçesinde bulunan şehir parkında yuvasından düşen ve parktaki işletme sahibinin köpeklerden kurtardığı karga, ilçenin maskotu haline geldi.

Çorum’un İskilip ilçesinde İskilip Şehir Parkı’nın işletmesiyle ilgilenen Kadir Kumcu, ilkbahar mevsiminde yuvasından düşen yavru kargayı köpeklerin saldırısından son anda kurtararak evine götürdü.

Kumcu evine götürdüğü yavru kargayı bir süre şırıngayla besleyip tedavisini yaptırdı.

Kumcu’nun gündüzleri parkta, geceleri de evinde baktığı karga bir süre sonra sağlığına kavuştu. Kadir Kumcu, kargayı iyileştikten sonra doğaya saldı.

Bir kaç gün sonra geri dönen karga hem parkın hem de ilçenin maskotu haline geldi.

Çocuklar ve vatandaşlar onunla fotoğraf çektiriyor, adeta onu görmek için parka geliyor. Vatandaşlar ziyaret ettikleri parkta yanlarından ayrılmayan ve özgürce dolaşan kargayla fotoğraf çektiriyor.