Çorum'un Laçin ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Sürücüsü henüz belirlenemeyen 19 KZ 742 plakalı otomobil, Çorum-Osmancık kara yolu Kırkdilim mevkisinde karşı şeride geçerek devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada otomobilde bulunan Barış T, Dilek S.T, Gülcan T. ve Muharrem T. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Muhabir: Anadolu Ajansı