Çorum Gençlikspor Taekwondo antrenörü ve aynı zamanda Genç Milli Takım Teknik Direktörü İlhan Aşkın Avrupa Kulüplü Gençler Şampiyonası için Estonya’ya gitti.

12-15 Nisan tarihleri arasında yapılacak Avrupa Genç Kulüpler Şampiyonasında mücadele edecek milli takım 14 antrenör ve 58 sporcudan oluşan kafilesi ile Estonya’ya gitti.

Milli Takım Teknik Direktörü İlhan Aşkın hedeflerinin Avrupa Şampiyonluğu olduğunu belirterek ‘Burda başarılı olan sporcular Temmuz ayında Bosna’da yapılacak olan Avrupa Gençlik Oyunlarında ülkemisi temsil edecekler. Hedefimiz en fazla sayıda sporcuyu Bosna’ya göndermek’ dedi.

Aşkın her zaman kendilerine destek veren yardımcı olan Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran’a teşekkür etti.