Çorum’da sık sık ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının yaşandığı için kamuoyunda “ölüm kavşağı” olarak bilinen İlim Yayma Kavşağı, ekim ayında ihaleye çıkıyor.

AK Parti Çorum Milletvekili Av. Yusuf Ahlatcı gazetemizi ziyarette İlim Yayma Kavşağı ve Toptancılar Sitesi Kavşağı ile ilgilide açıklamalarda bulundu.

Milletvekili Ahlatcı, her iki kavşakla ilgili gelinen son durum hakkında bilgi verdi.

Ahlatcı, şehrin kanayan yarası ve ciddi bir trafik yoğunluğunun yaşandığı İlim Yayma Kavşağı’nın Ekim ayında ihalesinin yapılacağını müjdesini verdi.

FARKLI SEVİYELİ KAVŞAK OLACAK

Terminal, stadyum, Toptancılar Sitesi, okullar ve hastane bölgesinde bulunan Toptancılar Sitesi Kavşağıyla ilgili de konuşan Ahlatcı, bu kavşağında proje aşamasında olduğunun bilgisini paylaştı.

Ahlatcı, her iki kavşağında İskilip Yolu ile Akşemseddin Kavşağını gibi farklı seviyeli kavşak olacağını söyledi.