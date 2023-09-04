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Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı, geçtiğimiz Cuma günü Ortaköy‘de Şapinuva ören yerini ziyaret ederek, Tepelerarası ve Ağılönü mevkilerinde açığa çıkartılan yapıları inceledi.

Vali Dağlı’ya ziyarette İl Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Bektaş ve Şapinuva Kazı Alanı Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Önder İpek eşlik etti.

‘ÇORUM, TAM BİR MEDENİYET MOZAİĞİ’

Şapinuva arkeolojik kazı alanı incelemeleri ile ilgili açıklama yapan Vali Dağlı, Çorum’un Türkiye'nin tarihi ve kültürel açıdan önemli bir şehri olduğunu belirterek, “Çorum, binlerce yıllık bir geçmişe sahip olup, birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Eski Tunç, Hitit, Frig, Helenistik dönem, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı İmparatorluğu’nun kültür ve medeniyet izlerinin tümünü Çorum’da görmek mümkün. Çorum, kültürleri, medeniyetleri, ırkları, dinleri ve dilleri tarihin fotoğrafında buluşturan bir şehir olarak karşımıza çıkıyor. Çorum, tam bir medeniyet mozaiğidir” dedi.

Tarihi açıdan, Çorum’un birçok antik kent ve arkeolojik alanı barındırmakta olduğunu ifade eden Dağlı, “Özellikle Hitit İmparatorluğu dönemine ait kalıntılar, şehrin tarihi zenginliğini göstermektedir. Hattuşa, Alacahöyük, Şapinuva gibi önemli arkeolojik alanlar, Hititlerin izlerini günümüze taşımaktadır. Bugün ilimizde bulunan kazı alınlarından Şapinuva kazı alanına gelerek incelemelerde bulundum ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldım. Burada yapılan çalışmalar ilimiz turizmi katkı sağlaması açısından önem arz etmektedir” açıklamasında bulundu.

Sapinuva kazı alanının Örenyeri statüsü alarak Hattuşa ve Alaca Höyük ile birlikte tur programlarına alınması için “Ziyaretçi Karşılama Merkezi Projesi” başlatıldığını ve çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü aktaran Dağlı, ayrıca Şapinuva’da çıkan binlerce tabletin Unesco Dünya Belleği listesine alınması için yapılan çalışmalarında devam ettiğini söyledi.

Şehrin turizminin gelişmesi açısından Şapinuva’da yapılan bu çalışmalara ve turizm alanında yapılacak her türlü projeye destek vereceklerini vurgulayan Dağlı, “Sektörde bulunan tüm kesimlerle işbirliği içinde çalışarak ilimizi turizm açısından ülkemizin önemli şehirlerinden biri haline getirmeyi hedeflemekteyiz” ifadelerini kullandı.