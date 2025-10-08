Çorum'un Bayat ilçesinde Bayat Devlet Hastanesi'nde göreve başlayan Uzm. Dr. Pamir Onat ve ekibi, hastanede yeni hizmete giren ameliyathanede ilk pilonidal sinüs ameliyatını başarıyla gerçekleştirdi.

İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, ameliyat süreci sorunsuz geçtiği belirtilirken, hastanın operasyon sonrası stabil durumda servise alındığı ifade edildi.

Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; "Bu başarı, ilçemizde daha kapsamlı ve kaliteli sağlık hizmeti sunma hedefimize önemli bir adım olmuştur. Yeni ameliyathanemizin, halkımıza modern cerrahi imkânlar sunma yolunda önemli katkılar sağlayacağına yürekten inanıyoruz. Emeği geçen tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür eder, ilçemize hayırlı olmasını dileriz." denildi