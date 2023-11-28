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Altay Teknik Sorumlusu Mustafa Ati gole kadar maça ortak olduklarını ve iyi bir mücadele verdiklerini bundan sonraki hedeflerinin ise bu bölüme kadar olan futbolu 90 dakikaya çıkarmak olduğunu belirterek ‘Çorum taraftarlarına şunu söylemeden geçemeyeceğim Altay takımı büyük Altaydın ve kümede kaldığı zaman inşallah söylediklerine pişman olurlar’ dedi.

Maç sonrasındaki basın toplantısında açıklamalarda bulunan Göksu ise oyuncuların görevlerini yerine getirdiklerini belirterek, "Puan ve puanlar için gelmiştik. Nitekim ilk devre gerçekten oyun hakimiyeti bizdeydi. İkinci devre başladığında 15 dakika devam ederken oyunumuz, duran top döndü ve golü yedikten sonra oyun sistemi bozuldu. Oyuncularımız gereken görevlerini gole kadar uyguladı ama futbolda gol çok önemli. Golden sonra da kontradan ikinci golü yiyince tamamen oyundan koptuk." değerlendirmesinde bulundu.

Çorum FK maçının ilk yarısındaki oyun tarzını bundan sonraki maçlarda 90 dakikaya yaymayı hedeflediklerini aktaran Göksu, "Bundan sonra önümüze bakacağız. Aynı ilk devredeki oyunu 90 dakikaya yaydığımızda inşallah bundan sonraki müsabakalarda puan ve puanlar alarak biraz daha üst sıralara çıkacağız." dedi.

Maç esnasında taraftarların "Altay kümeye" şeklinde tezahürat yaptığını hatırlatan Göksu, "Şunu söylemeden geçemeyeceğim. Altay takımı büyük Altay'dır. Seyirci durmadan 'Altay kümeye' dedi ama bu Altay takımı kümede kaldığı zaman inşallah söylediklerine pişman olurlar." ifadelerini kullandı.