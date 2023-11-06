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HARUN AKKAYA

Ozan Sol, Gençlerbirliği karşısında profesyonel liglerde 100. golünü atarak 100’ler kulübüne girmeyi başardı.

2012 yılında ilk profesyonel maçında Ahlatcı Çorum FK’ya karşı forma giyen Ozan Sol Altınordu forması ile ilk golünü kırmızı siyahlı takıma attı. Ardından Aydınspor, Altay, Bodrum FK ve geçen sezonda Sakaryaspor forması altında 98 gole ulaşan Ozan Sol Bodrum FK deplasmanında penaltıdan attığı golle 99 gole ulaşmıştı.

Gençlerbirliği maçında kazanılan penaltı vuruşunu golle sonuçlandıran Ozan Sol gol sevincinin ardından yedek kulübesinde hazırlattığı 100 numaralı forma ile objektiflere böyle poz verdi.

Tecrübeli futbolcunun bu sevinci maç sonunda takımının kaybetmesi ile buruk yaşamasına neden oldu.