Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın yeni dönem projeleri arasında yer alan "İlk Harçlık Bizden" projesi kapsamında belediyeden sosyal yardım alan ailelerin üniversite kazanan öğrencilerine yönelik 5’er bin TL’lik destek sağladı.

Sosyal Belediyecilik anlamında faaliyetlerine devam eden Çorum Belediyesi “İlk Harçlık Bizden” projesi kapsamında belediyeden yardım alan ailelerin üniversiteyi kazanan öğrencilerine 5’er bin TL’lik yardım yaptı. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın seçim vaatleri arasında yer alan proje kapsamında harçlıklar öğrencilerin hesaplarına yatırıldı. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın “Bu yıl başlatmış olduğumuz İlk Harçlık Bizden projemiz kapsamında öğrencilerimizin hesaplarına 5 bin TL'lik ödemeleri gerçekleştirdik. Öğrencilerimize başarılar diliyoruz." dedi.