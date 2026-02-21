Çorum Belediyesi tarafından her yıl gerçekleştirilen iftar sofrasında birlik ve beraberlik içerisinde Ramazan ayının ilk iftarı açıldı.

Yardımlaşma ve dayanışma duygularının en üst düzeye çıktığı Ramazan ayında Çorum Belediyesi, ilk iftar sofrasını vatandaşlara açtı.

Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleştirilen ve Çorumgaz tarafından karşılanan iftar sofrasına Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, destekçi firmanın genel müdürü Genel Müdürü Kasım Kahraman ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İftar öncesinde kısa bir konuşma yapan Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, iftar sofrasının Ramazan ayı boyunca Çorum halkına hizmet vereceğini belirterek, "Şükürler olsun ki bu yıl da Ramazan’a kavuştuk ve ilk orucumuzu tuttuk. Belediye Başkanımız Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın sizlere selamlarını iletmek istiyorum. Ramazan ayı boyunca her gün bin kişiye, hayırsever iş insanlarımızın katkılarıyla iftar soframızı kuracağız. Bu sofranın hazırlanmasına katkı sağlayan tüm hayırseverlerimize teşekkür ediyorum" dedi.