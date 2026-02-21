Türk Kızılay’ı Sungurlu Şubesi Başkanı Kerim Mandıralıoğlu, Kızılay Çorum Kan Merkezi Müdürü Dr. Senem Çavuş ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte, Sungurlu’ya önemli katkılar sunan Arca Fabrikalar Genel Müdürü Mehmet Cem Tınmaz’ı ziyaret etti.

Ziyarette, Sungurlu Kızılay Şubesi’ne sağlanan desteklerden dolayı teşekkür iletildi.

Misafirperverliği ve samimi sohbeti için Arca yönetimine teşekkür eden heyet, fabrikanın Sungurlu ve Çorum’a sağladığı katkılardan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Arca yönetiminin, Sungurlu Kızılay Şubesi aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine her türlü desteği sunmaya hazır olduklarını ifade etmeleri de memnuniyetle karşılandı. Ziyaret kapsamında hazırlanan teşekkür plaketi Arca Fabrikalar Genel Müdürü Mehmet Cem Tınmaz’a takdim edildi. Sungurlu ve Çorum’un parlayan yıldızı Arca’ya başarılarının devamı dilendi. (Haber Merkezi)