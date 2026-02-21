Çorum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, il ve ilçe müdürlüklerine bağlı teknik personel aracılığıyla hububat ekili alanlarda fenolojik gözlemlerini aralıksız sürdürüyor.

Saha çalışmalarında bitkilerin çıkış, kardeşlenme, sapa kalkma ve genel gelişim süreçleri düzenli olarak takip ediliyor.

Gerçekleştirilen incelemelerde olası hastalık ve zararlı riskleri ile iklim kaynaklı olumsuzluklar yerinde değerlendiriliyor.

Elde edilen veriler doğrultusunda üreticilere, doğru zamanda doğru tarımsal uygulamaların yapılabilmesi amacıyla teknik rehberlik sağlanıyor.

Yetkililer, fenolojik gözlemlerin verim ve kalite artışı açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekerek, tarımsal üretimin sürdürülebilirliği ve gıda güvenliği için sahadaki izleme faaliyetlerinin kararlılıkla devam edeceğini bildirdi. Üreticilerin karşılaştıkları sorunlarda il ve ilçe müdürlüklerine başvurmaları ve teknik önerileri dikkate almaları istendi.