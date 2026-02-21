Çorum Belediyesi Suriye’nin Yermük şehrinde bulunan mülteci kampında iftar sofraları kuruyor.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Suriye’nin başkenti Şam’a gitti.

Ramazan’ın bereketini kardeşlik ve dayanışma ile Suriye’ye taşıyan Çorum Belediyesi, Çorumlu hayırseverlerin destekleriyle, Yermük bölgesinde her gün 500 kişilik iftar sofraları kuracak.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Şam’daki program kapsamında yapılan çalışmaları CNN Türk canlı yayınında, gazeteci Fulya Öztürk’ün sorularını yanıtlayarak kamuoyuyla paylaştı.

Aşgın'a Şam ziyaretinde Başkan Yardımcısı Zübeyir Tuncel, Belediye Meclis Üyeleri Murat Kılıçlı, Serkan Adanır ve Bilal Selman Özünel eşlik etti.