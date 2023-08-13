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İlk kez ev sahibi olacaklar için yeni konut kredisi düzenlemesi yolda.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın sözünü ettiği düzenlemeyle ilgili ayrıntılar gün yüzüne çıkmaya başladı.

Erdoğan'ın talimatıyla Merkez Bankası ve Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu (BDDK) düzenleme üzerinde çalışmaya başladı.

İlk kez konut alacaklara 180 ay vade ve yüzde 1,20 seviyelerinde faiz ile çeşitli kampanyalar yapılması gündemde.

Atv Haber'de yer alan habere göre; MB ile BDDK ilk kez ev sahibi olmak isteyenler için uygun bir kredilendirme sistemi üzerinde çalışıyor. Konut arzı artınca satış fiyatlarıyla kiralar da düşecek.

10-15 yıllık vade

TÜGEM Başkan Yardımcısı Mustafa Hakan Özelmacıklı, atv'ye yaptığı açıklamada "Kamu bankaları nezdinde 10 yıl değil, daha önceki bazı kampanyalarda olduğu gibi 180 ay vadeyle verileceğini planlıyoruz" dedi.

Düzenleme için tıpkı mortgage gibi uzun vadeli bir konut kredisi uygulanabileceği konuşuluyor. Vadenin 10 yıl değil, 15 yıl olması da seçenekler arasında.

Sıfır konutlar da değerlendiriliyor

Kampanyanın sıfır konutları kapsayıp kapsamayacağı üzerinde de çalışılıyor.

Özelmacıklı bununla ilgili "Boş evlerin de kampanyaya alınabilmesi çok sağlıklı olacak. Daha önce hiç kullanılmamış evlerin de ikinci ellerin de kampanyaya dahil olması sektör açısından bir avantaj oluşturucaktır" değerlendirmesinde bulundu.

Yüzde 1,20 faiz gündemde

İlk kez konut alacaklara yüzde 1,20 seviyelerinde faiz ve çeşitli kampanyalar yapılması da gündemde.