MHP'den Sungurlu Belediye Başkanlığı için aday gösterilen Muhsin Dere, teşekkür mesajı paylaştı.

Başta MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli'ye teşekkür eden Dere, mesajında şu ifadelere yer verdi:

Değerli Hemşehrilerim, bana, nazik davetleri ile memleketim Sungurlu’ya hizmet etme imkânı sunan başta MHP Genel Başkanımız Sn. Devlet Bahçeli’ye, Genel Başkan Yardımcımız Sn.Sadir Durmaz ve onun şahsında tüm Genel Başkan Yardımcılarına, bu sürecin tamamında büyük emeği olan MHP Çorum Milletvekilimiz Sn. Vahit Kayrıcı’ya, MHP Çorum İl Başkanımız Sn. M.İhsan Çıplak ve yönetimi ile MHP Sungurlu İlçe Başkanımız Sn. Orhan Özyol ve yönetimine, ayrıca büyük bir olgunluk içerisinde ve fedakarlık yaparak benim için adaylıktan çekilen Sn. Ahmet Haşim Özsaray’a, teşekkürlerimi sunuyorum."