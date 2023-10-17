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Badminton Federasyonu Başkanı Ercan Yıldız Çorum Amatör sporunda EN’leri ödül töreninde plaket alan Badmintoncuları tebrik etti. 15 Yaş Altı Türkiye Badminton Şampiyonası için ilimizde bulunan Ercan Yıldız finallerin ardından Amatör Spor’da Yılın EN’leri ödül törenine katıldı.

Burda birde konuşma yapan Ercan Yıldız, Federasyon olarak göreve geldikten sonra ilk şampiyonayı Çorum’a verdiklerini söyledi. Yıldız Beş gündür devam eden şampiyona boyunca gördükleri ilgi ve alakadan dolayı iyiki bu organizeyi Çorum’a verdik dediklerini belirterek ‘Çorum’da gerçekten sporun gelişi için çok iyi bir işbirliği var.

Güreşçi olarak Çorum’un Yiğidin Harman Olduğu’yeri fazlası ile hakediyor. Ancak son yıllarda Badminton branşında da önemli başarılar elde ediliyor. Osmancık’ı ziyaret ettim aynı salonda hem güreşciler hem Badmintocular çalışıyordu. Bir yanım üzüldü diğer yanım sevindi. Çünki Badminton çalışmasındaki sporcu sayısı çok fazla idi.

Türkiye Şampiyonası’nın organizesinde her zaman yanımızda olan ve destek veren Belediyemiz, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile tüm katkı verenlere teşekkür ediyorum ödüle layık görülen tüm sporcularımızı tebrik ediyorum’ dedi.

Ercan Yıldız ödül törenin ardından bu yıl elde ettiği başarılar ile Badminton branşında ödül alan milli sporcular Mehmet Can Töremiş, Beren Aşkar, Yağmur Koçak ve Muhammed Mahmut Sert ile görüşerek kendilerini tebrik etti ve yeni sezonda onlarda daha büyük başarılar beklediğini söyledi.