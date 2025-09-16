Çorum’da 2025-2026 eğitim öğretim yılının başlaması nedeniyle "İlköğretim Haftası" programı düzenlendi.

Bekir Aksoy İlkokulu ve Hacı Bektaş Veli Ortaokulu’nun birlikte hazırladığı kutlama programına Vali Ali Çalgan, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Vali Yardımcısı Yeliz Mercan, Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Kubilay Ayvaz, İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklâl Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende bir konuşma yapan Vali Ali Çalgan; Bugün burada, İlköğretim Haftası vesilesiyle yeni bir eğitim-öğretim yılına başlamanın heyecanını hep birlikte yaşıyoruz. 2025-2026 eğitim-öğretim yılının; sevgi, saygı, hoşgörü ve dayanışma içinde geçmesini diliyor, hepimiz için sağlık, başarı ve huzur getirmesini temenni ediyorum.” dedi

Bu yıl Çorum’da 494 okulda 7 bin 453 öğretmen eşliğinde 91 bin 530 öğrencinin eğitim-öğretim göreceğini belirten Çalgan; “Bu yıl Çorum’da eğitim yolculuğuna çıkan 91.530 öğrencimiz, 494 okulumuzda, 4.839 derslikte eğitim görecek. Onlara rehberlik edecek 7.453 öğretmenimiz ise çocuklarımızın bilgiyle donanmış, değerlerine bağlı bireyler olarak yetişmeleri için özveriyle görev yapacak. Bu rakamlar, ilimizin eğitime verdiği önemin ve geleceğe duyduğu güvenin en somut göstergesidir.” şeklinde konuştu.

‘Çocuklarımızın güvenli ve huzurlu bir ortamda eğitim alabilmeleri için tüm imkânlarımızı seferber ettik.’ diyen Çalgan; “Okul çevrelerinde güvenlik ve trafik düzenlemelerine yönelik gerekli tedbirler alındı ve uygulamaya konuldu. Bu önlemler, hem öğrencilerimizin güvenliği hem de velilerimizin iç huzuru açısından büyük önem taşıyor. Eğitim altyapımızı güçlendirmek amacıyla derslik sayısını artırıyor, okullarımızdaki eksiklikleri gideriyor ve eğitim ortamlarını daha modern hale getiriyoruz. Bu çalışmalar, sadece bugünün değil, yarının güçlü nesillerinin teminatıdır. Teknolojiye hâkim, bilime yön veren, aynı zamanda milli ve manevi değerlerine bağlı bireyler yetiştirmek en büyük hedefimiz. Bu doğrultuda; yaşam becerileri atölyeleri, dijital kodlama sınıfları ve zekâ oyunları eğitimleriyle öğrencilerimizin çok yönlü gelişimini destekliyoruz. Eğitimdeki temel hedefimiz; Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün gösterdiği çağdaş uygarlık yolunda ilerleyerek, çocuklarımıza güvenli, huzurlu ve nitelikli bir okul ortamı sunmak, onları bilgiyle donanmış bireyler olarak geleceğe hazırlamaktır. Bu doğrultuda; kamu kurumlarımızdan yerel yönetimlerimize, meslek odalarımızdan sivil toplum kuruluşlarımıza kadar tüm paydaşlarımızla koordineli ve işbirliği içinde çalışmayı sürdürüyoruz.” ifadelerini kullandı

2025-2026 eğitim-öğretim yılının hayırlı olması temennisinde bulunarak sözlerine başlayan Milli Eğitim Müdürü Cemil Çaplar ise; “ Malumlarınız bu eğitim öğretim yılı, "Her Çocuk Bir Fidan, İlk Ders Yeşil Vatan" temalı ilk dersle başladı. Bizler için "Yeşil Vatan" sadece doğa değil; aynı zamanda geleceğe olan borcumuzdur. Çocuklarımızı çevreye duyarlı, doğayı koruyan, kaynakları bilinçli kullanan bireyler olarak yetiştirmek hepimizin ortak sorumluluğudur.” diye konuştu

Çağlar, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin bu yıl ikinci yılında daha da kökleşerek devam edeceğini sözlerine ekledi.

Programda Bekir Aksoy İlkokulu öğrencileri şiirler okudu, halk oyunları ve oratoryo gösterileri sergiledi.

Ayrıca özel eğitim sınıfı öğrencilerinin şiirleri ile tekvando gösterisi büyük beğeni topladı.

Program sonunda Vali Ali Çalgan ve protokol üyeleri sınıfları gezerek hem öğrencilere hem de öğretmenlere yeni eğitim yılında başlarılar diledi.