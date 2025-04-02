İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun lisans diplomasının sahte olduğuna ilişkin ihbarlar ve Yükseköğretim Kurulunca hazırlanan raporda diplomasının sahteliğine ilişkin tespitler üzerine, "resmi belgede sahtecilik" suçundan soruşturma başlatmıştı. İmamoğlu, soruşturma kapsamında savcılığa ifade vermişti.

Başsavcılık, İmamoğlu hakkında, üniversite diplomasının sahte olduğu iddiasıyla "resmi belgede sahtecilik" suçundan açılan soruşturma kapsamında İstanbul Üniversitesine gönderdiği yazıda, İmamoğlu'nun diploması dayanak gösterilerek kurulacak iş ve işlemlerin hukuka aykırı olmaması adına gerekli işlemlerin bir an önce yapılmasını istemişti.

DİPLOMA "YOKLUK" VE "AÇIK HATA"DAN İPTAL EDİLMİŞTİ

İstanbul Üniversitesi tarafından daha sonra yapılan açıklamada, İBB Başkanı İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 28 kişinin diplomalarının "yokluk" ve "açık hata" gerekçeleriyle geri alınmak suretiyle iptaline karar verildiği kaydedilmişti.

Açıklamada, "İnceleme Komisyonu tarafından hazırlanan rapor uyarınca, Yükseköğretim Kurulu kararlarına ve mevzuatın aradığı şartlara aykırı olarak 1990 yılında Üniversitemiz İşletme Fakültesi İngilizce programına usulsüz yatay geçiş yapan 38 kişiden kaydı silinen 10 kişinin yatay geçiş kararlarının; geri kalan ve Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkanlığı'nın "Araştırma Raporu"nda adı geçen kişi dahil mezun olan 28 kişinin yatay geçiş kararlarının ve bu kararlara dayalı olarak bu kişilerin elde ettikleri mezuniyetlerin ve diplomaların "yokluk" ve "açık hata" gerekçeleriyle geri alınmak suretiyle iptal edilmesine; Üniversitemizin tüm fakültelerinde yapılmış olan yatay geçişlerle ilgili inceleme ve araştırmalara devam edilmesine ve akabinde gerekli iş ve işlemlerin tesis edilmesine karar verilmiştir" denildi.

İSTİFA EDEN DEAKANIN YERİNE ATAMA YAPILDI

Öte yandan istifa eden İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kamil Ahmet Köse'nin yerine vekaleten Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Levent Şahin atandı. Atamanın bayramdan hemen önce yapıldığı belirlendi.

DİPLOMALAR VERİ TABANINDAN SİLİNECEK

İmamoğlu ve beraberindeki 28 kişinin iptal edilen diplomalarıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Sabah'ta yer alan habere göre İşletme Fakültesinin yeni dekanı Prof. Dr. Levent Şahin'in bayram tatilinin hemen ardından İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu Kararı uyarınca söz konusu diplomaların üniversite veri tabanından silinmesi için gerekli işlemleri başlatacağı öğrenildi.