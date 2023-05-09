FATİH BATTAR

9 Mayıs Dünya Çölyak Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte konuşan Çorum Çölyak Derneği Başkanı Müjdan Demir, “Çölyaklıların hayatlarında yaşadıkları sorunların çözüme kavuşması yönünde büyük ilerlemeler var. Fakat yine de glutensiz ürünler normal gıdalara göre çok daha pahalı. İmkanı olmayan çölyaklılara yapılan yardımların artırılmasını istiyoruz.” dedi

9 Mayıs Dünya Çölyak Günü nedeniyle Çorum Çölyak Derneği tarafından ‘Depremzede Çölyaklılarla Gönül Köprüsü’ temalı etkinlik düzenlendi.

Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda düzenlenen etkinliğe Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mesut Sezikli, Halk Sağlığı Müdürü Dr. Ahmet Barış, Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Derya Akbıyık, Çorum Çölyak Yönetim Kurulu Başkanı Müjgan Demir, dernek yönetimi, çölyak hastaları ve aileleri katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Çorum Çölyak Yönetim Kurulu Başkanı Müjgan Demir; Çölyak Derneği olarak 2015 yılından bu yanan 9 Mayıs Dünya Çölyak Günü’nü çeşitli etkinlikler kutladık ancak bu yıl çok anlamlı ve özel bir temayla program hazırladık. Depremzede kardeşlerimizin özellikle depremden etkilenen çölyaklıların her zaman yanında olduğumuzu belirtmek için gönül köprülerimizin daima hazır odluğunu vurgulamak istedik. Gerek deprem bölgesinde yaşam mücadelesi veren gerek ilimize gelip burada hayata tutunmaya çalışan depremzede çölyaklıların daima yanında olduk ve olmaya da devam ediyoruz.” dedi

9 Mayıs Dünya Çölyak Günü’nün çölyak hastalarının hatırlanmasına ve ihtiyaçlarının dile getirilmesine yardımcı olduğunu ifade eden Demir; “Çölyaklıların hayatlarında yaşadıkları sorunların çözüme kavuşması yönünde büyük ilerlemeler var. Fakat yine de glutensiz ürünler normal gıdalara göre çok daha pahalı. İmkanı olmayan çölyaklılara yapılan yardımların artırılmasını istiyoruz. Bu yönde Çorum Belediyemizin gayretleri var. Belediye başkanımız Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür ediyor, katkılarının devamını diliyoruz.” şeklinde konuştu

Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mesut Sezikli ise; “Türkiye’de yaklaşık kayıtlı 150 bin civarında çölyak hastası var. Bunlardan 30 bini deprem bölgesinde yaşıyor. Tüm Türkiye’de çölyak dernekleri 6 Şubat Kahramanmaraş depreminde özverili bir çalışma ile deprem bölgesinde hayatta kalan çölyak hastalarına gıda yardımlarının ulaşması çok çaba sarfetti.” diye konuştu

Çorum Belediyesi olarak çölyak hastalarının her zaman yanında olduklarını ve bundan sonra da olmaya devam edeceklerini kaydeden Belediye Başkanı Turhan Candan da; “Çölyak derneğimiz ile belediyemiz arasında işbirliklerimiz var. Çorum Belediyesi olarak glutensiz ekmeğin temin edilmesi konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Hastalarımız için ayrıca sosyal tesislerimizde glutensiz ürünlerimiz bulunmakta. Derneğimizin eksikliklerinin giderilmesi için de elimizden geleni yapacağız.” ifadelerini kullandı

Konuşmaların ardından 6 Şubat Kahramanmaraş depreminden sonra bölgedeki çölyaklı depremzedeler için katkı sunan kamu kurumlarına ve kişilere ‘Teşekkür Belgesi’ takdim edildi.