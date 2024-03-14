İmam Hatip Lisesi ve İlahiyat Fakültesi Kurma ve Koruma Vakfı(İMVAK) Başkanlığı'nın konuğu olacak olan Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü Hadis Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kadir Gürler, 'Hadis ve Sünnet Anlayışımız' konulu konferans verecek.

KONFERANS İMVAK'TA

15 Mart Cuma günü saat 21.30'da(teravihten sonra) İMVAK Konferans Salonu'nda düzenlenecek olan konferansla ilgili bilgi veren İMVAK Mütevelli Heyet Üyesi E. Öğrt. Gör. Ali Ilıca, şunları söyledi:

"Halkımızın dini konularda sağlam kaynaklara dayalı doğru bilgiler edinebilmesi amacıyla konferans, panel, sempozyum gibi etkinlikler düzenlemek Vakıf Senedimizde yer almaktadır. Bu amacı gerçekleştirmek üzere İmvak Başkanlığı ile Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanlığı arasında işbirliği protokolü düzenlenmiştir. Düzenleyeceğimiz bir dizi etkinlik kapsamında bu haftaki konuğumuz Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü Hadis Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kadir Gürler olacaktır.

KADİR GÜRLER KONUŞMACI OLARAK KATILACAK

Müslümanlar arasında hadislerin kaynak olarak kullanımı, bazı ravilerden gelen hadislere farklı düşünce sahiplerince itimat edilmemesi, sened ve metin yönüyle bazı hadislerin eleştirilmesi, değişik sebeplerle Peygamberimiz adına aslı olmayan ama hadis diye bilinen sözlerin ortaya çıkması, hadislerde tarihsellik-evrensellik tartışmalarının yaşanması gibi nedenler hadisler üzerinde bir dizi aşırılık düzeyinde farklı yorumları gündeme getirmiştir. Bu tartışmalar son günlerde daha fazla yoğunlaşmıştır. Zihinlerde oluşan hadis ve sünnet kaynaklı tereddütlerin kaynak ve yöntem açısından nasıl değerlendirileceği, sınırlı olan naslarla sınırsız ortaya çıkan güncel meselelere çözüm üretmede nasıl bir yol izleneceği gibi konularda uzun yıllardır çalışan, alan hakimiyeti çok güçlü olan, saygıdeğer hocamız Prof. Dr. Kadir Gürler’i konuk edeceğiz.

BAYANLAR İÇİN YER TAHSİS EDİLDİ

Toplantılarımıza konuya ilgi duyan hemşehrilerimizi davet ediyoruz. Salonumuzda bayanlar için yer tahsis edilmiştir. Yerimiz, CHP İl Başkanlığı ile aynı kattadır. Konferansımız bu Cuma günü, teravih namazı sonrası saat 21.30 da, İMVAK konferans salonunda olacaktır. İlim meclisimizin içerisinde bulunduğumuz mübarek Ramazan ayının ruhuna da uygun düşeceğine inanıyoruz."