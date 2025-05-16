Alacagücüspor antrenörü Osman Seçgin, gelecek sezon Bölgesel Amatör Lig'de mücadele edecekleri için son derece mutlu olduklarını söyledi.

İlçe futbol tarihinin en önemli başarısına imza attıklarını dile getiren Seçgin, " Dün güçlü bir takıma karşı önemli bir galibiyet aldık. Bu galibiyet ayrıca ilçe tarihinin futboldaki en önemli galibiyeti oldu. Çünkü Alacamız adını Bölgesel Amatör Lig'e ilk defa yazdırdı. Bu tarihi zaferin bir parçası olmaktan son derece gururluyuz " diye konuştu.

Alacagücü olarak Çorum'un en genç kulübü olduklarına işaret eden Osman Seçgin, 2 sezon gibi kısa bir süre önce çıktıkları bu yolculukta önce 2.Amatör Küme şampiyonluğu, ardında da geçtiğimiz sezon 1. Amatör Küme şampiyonluğu yaşadıklarını kaydetti. Bunun çok önemli bir başarı olduğuna dikkat çeken genç çalıştırıcı, " kısa sürede önemli işlere imza attık. Sanırım böylesi Çorum'da ilk oluyor. Bu da bizden ayrı bir mutluluk veriyor. " dedi.

Dün oynadıkları Mimar Sinan Gençlikspor maçında aldıkları galibiyetin ilçeleri adına önemli bir adım olduğunu yineleyen Osman Seçgin, bu başarıda en büyük katkı sahibi olan kişinin Kulüp Başkanı Kadir Bayat olduğunu söyledi. Seçgin, bununla birlikte dün oynadıkları maçta kendilerini yalnız bırakmayan ve her konuda destek olan Alaca Kaymakamı Engin Tok, Belediye Başkanı Şerif Arslan ile kulüp sponsorları ve kendilerini her maçta 90 dakika destekleyen taraftarlara da ayrı ayrı teşekkür etti.

Alacagücü Teknik Direktörü Osman Seçgin, normal sezonda gerekse de dün oynadıkları Mimar Sinan maçında gösterdikleri performastan dolayı ayrı ayrı tebrik ettiğini ifade ederek, " Hepsi dün üzerlerine düşeni layıkıyla yerine getirdiler. Hepsine emeklerinden dolayı çok çok teşekkür ediyorum. Biz onlara inandık, onlar da bizi mahcup etmediler." dedi.

Elde ettikleri başarının kendilerine daha da fazla sorumluluk verdiğine dikkat çeken Osman Seçgin, " Öncelikle bu başarının bizleri daha çok çalışmaya mecbur bıraktığının bilincinde olduğumuzun bilinmesini istiyoruz. Kısa sürede bu başarının mutluluğunu elbette yaşayacağız. Ancak uzun vadede işimizin hiç kolay olmadığını da biliyoruz. Bu ligde kalıcı olabilmek adına ince eleyip sık dokuyacağız. Bununla birlikte de artık tüm ilçeye büyük görevler düşüyor. Bu takım artık sadece ilçede yaşayanların değil, tüm ülkede yaşayan Alacalıların takımı. Bu nedenle de destek noktasında herkesin kendince bir şeyler yapacağına inanıyoruz. İnşallah öyle de olacak " şeklinde konuştu.