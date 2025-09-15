Amed-Pendikspor maçı sonrası açıklamalarda bulunan Pendikspor Teknik Direktörü Serdar Bozkurt, ligde Çorum FK ve Amed'in kadro kalitesi anlamında öne çıktığını söyledi.

Serdar Bozkurt, kadro kalitesi anlamında Çorum ile Amedspor’un öne çıktığını, ancak oynanan oyunlara bakıldığında henüz takımlar gerçek kimliklerini sahaya yansıtmadıklarını söyledi.

Oyun olarak Erzurumspor’un şu anda diğer takımların önünde performans sergilediğini ifade eden Bozkurt, konuşmasını şöyle sürdürdü;

“HAYAL KIRIKLIĞI YARATANLAR IĞDIR, SİVAS VE SAKARYA”

“Hayal kırıklığını yaşatan takım ise Iğdır Fk, Sivas ve Sakarya olarak söyleyebiliriz. Ancak, tabi ki daha çok erken ve ligin beşinci haftasındayız o yüzden bana göre 10.hafta itibarıyla ligin yeniden değerlendirmek gerekiyor ve ona göre sıralamanın şekilleneceğini düşünüyorum. TFF 1.Ligde takımlar arasında puan farkı genel olarak çok fazla açılmıyor bu da iki veya üç maç arka arkaya kazanan takımların direk şampiyonluk yarışın içine girdiğini görebiliyoruz. Genel olarak oynanan maçlarda favorilerin olmadığı enteresan bir lig diyebiliriz.”