Türk edebiyatının ve milli mücadelenin önemli isimlerinden istiklal ve bağımsızlık şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un vefatının 89. yılında, Çorum Anadolu Mektebi yazar okumaları kapsamında Mehmet Akif Ersoy paneli düzenlendi.

İnönü Anadolu Lisesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinliğe İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Cihan Türkmen, Hitit Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Ömer Alkaç ile panelist öğrenciler katıldı.

Panelde, Mehmet Akif Ersoy’un hayatı, eserleri fikir dünyası, edebî kişiliği ve milli mücadele dönemindeki duruşu, Türk milletine olan katkıları derinlemesine ele alındı. Öğrenciler, yazar okumaları kapsamında hazırladıkları sunumlarla Akif’in eserlerinden ve düşünce mirasından örnekler paylaştı.

Akademik ve pedagojik katkıların öne çıktığı etkinlikte, öğrencilerin analiz ve yorumları katılımcılar tarafından ilgiyle takip edildi.

Program, iyi dilek temennileri ve öğrencilere başarı dilekleriyle sona erdi.