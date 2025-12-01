Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) arasında, koruyucu aile hizmetine yönelik farkındalığı artırmak amacıyla iş birliği yapıldı.

Bu kapsamda Çorum'da da "koruyucu aile" uygulamalarına dikkati çekmek amacıyla İnönü Caddesi’nde (Anitta Otel karşısı) "koruyucu aile durağı" oluşturuldu.

Etkinlik kapsamında kentteki 100 taksi, 150 servis aracı ve 50 taksi durağına 'koruyucu aile' konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla koruyucu aile hizmetini tanıtan afişler ve bilgilendirici broşürler asıldı.

Koruyucu aile hizmetinin, her gün milyonlarca kişi tarafından kullanılan toplu taşıma araçları aracılığıyla geniş kitlelere ulaştırılması hedefleniyor.

'Aile Yılı' kapsamında yürütülen bu farkındalık çalışmasının, toplumsal bilinci artırmada önemli bir katkı sunması bekleniyor.

Korunma ihtiyacı olan çocukların kuruluş bakımına alınmaksızın aile odaklı hizmet modelleriyle desteklenmesini esas alan çocuk politikaları doğrultusunda, koruyucu aile hizmetine ilişkin kapsamlı bir farkındalık çalışması hedefleniyor.

Etkinlik kapsamında bir konuşma yapan Vali Yardımcısı Yeliz Mercan, Çorum'da 81 koruyucu ailede 95 çocuğun yer aldığını söyledi.

Mercan, "Toplumumuzun en önemli sorumluluk projelerinden birisi olan koruyucu aile sistemi hakkında farkındalığı artırmak amacıyla toplandık. Koruyucu ailelerimiz, devletimizin şefkat elini o çocuklarımıza sunan özel gönüllü bireylerimizdir. Biliyoruz ki çocuklar bir anne, baba yanında sevgi ortamında yaşarlarsa kişiliklerini ve kimliklerini geliştirme noktasında çok daha başarılı olurlar. Cumhurbaşkanımızın prensipleriyle bu sene ‘Aile Yılı’ ilan edilmişti. Bu kapsamda koruyucu aile faaliyetlerinin topluma ulaştırması noktasında tüm imkanlarımızla sahada bulunduğumuzu belirtmek istiyorum. Ülkemizde yaklaşık 11 bin çocuğumuz, 9 bin aile yanında koruyucu aile hizmetinden faydalanmakta. İlimizde ise 95 çocuğumuzu 81 aile yanında koruyucu aile hizmeti sunuyoruz" dedi.

Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat da her çocuğun bir ailede yaşayacak kadar şanslı olmadığını vurguladı.

Aile sıcaklığından mahrum kalan çocukların bir aile içinde yetişmesinin toplumun gelişmesine katkı sağlayacağının altını çizen Yağbat, "Her çocuk bir aileyi hak ediyor. Onların hak ettiğini bizim daha iyi şartlarda verebilmemiz için bu tür programlar düzenliyoruz." diye konuştu.