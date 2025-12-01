Yeşilay Çorum Şubesi'nce Ovasaray Köyü İlkokulu'nda "Pasif İçicilik" ve "Teknoloji Bağımlılığı" konularında eğitim düzenledi.

Yeşilay Çorum Şubesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Yeşilay Gençlik Komisyonu'nun köy okullarına yönelik farkındalık faaliyetleri kapsamında Ovasaray İlkokulu'ndaki öğrencilerin pasif içiciliğin zararları ve dijital bağımlılığın riskleri hakkında bilgilendirildiği belirtildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Yeşilay Çorum Şubesi Gençlik Komisyonu Başkanı Efraim Taş, bağımlılıkla mücadelede köy okullarına ulaşmanın önemli olduğunu vurguladı.

Taş, "Ulaşmadığımız köy bizim köyümüz değildir. İmkan buldukça tüm köy okullarımıza giderek çocuklarımızı bağımlılıkların her türlüsünden korumaya yönelik eğitimlerimizi sürdüreceğiz. Amacımız, şehir merkezine uzak kalan öğrencilerimizin de aynı bilinç düzeyine ulaşmasını sağlamak." ifadesini kullandı.