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Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Çorum Belediyesi koordinatörlüğünde yapımına başlanan Güreş Eğitim Merkezi inşaatı durdu.

Yapımına bu yıl içinde başlanan ve temeli atıldıktan sonra hızlı bir çalışma ile toprak seviyesine kadar tamamlanan inşaatta yüklenici firma geçtiğimiz günlerde çalışmayı durdurdu. Yüklenici firma şantiye binasını ve tüm malzemelerini alarak inşaat sahasından çekildi.

Çorum Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü birimleri inşaat alanında gerekli incelemeleri yaptı. Bu incelemenin ardından yüklenici firma ile yapılacak yazışmalar sonunda gerekli cezai işlemler tamamlandıktan sonra inşaat kalan bölümünün bu yıl sonuna kadar yeniden ihaleye çıkarılması bekleniyor.

Bu yıl sonunda hizmete açılması planlanan Güreş Eğitim Merkezinin önümüzdeki yıl sonlarına doğru anca tamamlanabileceği belirtildi.