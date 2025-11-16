Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Kısa Kırsal Mahallesi'nde tek katlı bir iş yeri inşaatında beton dökümü sırasında göçük meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, beton dökümü esnasında yaşanan çökme sonucu inşaatta çalışan 5 işçi göçük altında kaldı.

EKİPLER HIZLA MÜDAHALE ETTİ

Olay yerine AFAD, UMKE, jandarma ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. İşçiler, ekipler ve vatandaşların yardımıyla göçük altından çıkartılarak ambulanslarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

2 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

Hastaneye kaldırılan yaralı işçilerden Sedat Kurt ve Yakup Güneş, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer 3 işçinin tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.