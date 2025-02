Özgür-Der Çorum Şubesi tarafından düzenlenen haftalık seminerler devam ediyor.

Bu hafta ki seminere konuşmacı olarak katılan Handan Kirişçi, "Aile ve Toplumun İfsadına Karşı Sorumluluklarımız" başlıklı bir sunum yaptı.

İnsan davranışları hakkında yapılan araştırmalara değinerek sözlerine başlayan Handan Kirişçi, “Modernite insana “kendini mutlu et, her şey güzel” olur anlayışı dayatmaktadır, ancak; insan duygularının en aktif olduğu zamanların kendini güvende hissettiği ve sevildiği zamanlar olduğu görülmektedir. İnsanı mutlu eden en önemli şey içinde olduğu sosyal işbirliğidir. Bu işbirliğinin en somut alanı ailedir, ailede ilişkiler karşılıklı sevgi ve saygı ile sağlıklı bir şekilde inşa edilirse, insanların daha huzurlu, güvenli ve mutlu oldukları kanıtlanmıştır” dedi.

Modern hayatın dayattığı haz, hız ve tüketim anlayışına karşı çocuklarımızı ve çevremizi bilinçlendirmenin önemine değinen Handan Kirişçi, “Dünya ve ahiret dengesi kuran, sorumluluk sahibi ve ahlaklı bireyler yetiştirmek için anne ve babalara büyük sorumluluklar düşmektedir. Kendimizi ve ehlimizi ateşten koruyacak tedbirleri alma sorumluluğumuzu hatırlatan ayetlere atıfta bulunarak, özellikle bilinçsiz olarak kullanılan sosyal medya ve sanal ortamlar aileyi ve toplumu ifsat etmektedir” ifadelerini kullandı. “Dinimiz bize insanlara iyi davranmayı, çevremize hakkı ve sabrı tavsiye ederek, toplumu ıslah çabası içinde olmamızı emretmektedir. Hz.İbrahim (AS), Hz.İsmail (AS), İmran ailesi ve Hz.Meryem ve Hz. Muhammed (AS) aile yapısı ve mücadeleleri bizler için birer örnektir” diyen Kirişçi, “Ey Rabbimiz! Bize eşlerimizden ve zürriyetimizden gözümüzü aydınlatacak, gönlümüzü sevindirecek sâlih kimseler ihsân eyle! Bizi takvâ sahiplerine önder yap” duâsı ile sözlerini tamamladı. Program soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.