CHP Oğuzlar İlçe Başkanı Talip Karadeniz, yaptığı açıklamada CHP’nin cumhurbaşkanı adayı belirleme süreciyle, parti içi demokrasiyi güçlendireceğini ve halkın iradesini doğrudan yansıtacağını belirtti.

Ön seçim sürecinin, CHP'nin halka olan bağlılığını ve demokratik yönetim anlayışını ortaya koyduğunu kaydeden Talip Karadeniz, “Cumhuriyet Halk Partisi, geçmişten bugüne demokrasiye en fazla sahip çıkan partidir. Bugün bir kez daha halkımızın iradesine başvuruyoruz. Örgütümüzün gücüyle, halkın tercih ettiği aday ile seçimlere girecek ve bu ülkeye hak ettiği adil yönetimi getireceğiz” dedi.

Karadeniz, CHP’nin yalnızca bir siyasi parti olmadığını, aynı zamanda demokrasinin ve halkın sesi olduğunu belirterek, “Bizim en büyük gücümüz örgütümüz ve halkımızdır. Onların iradesi olmadan yol yürümeyiz. Ön seçim, halkın doğrudan söz sahibi olduğu bir süreçtir ve biz bu süreci büyük bir heyecanla karşılıyoruz” ifadelerini kullandı.

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayını belirleme süreci, 41 günlük bir takvim çerçevesinde işleyecek. Bu süreçte parti üyeleri oy kullanarak CHP’nin Cumhurbaşkanı adayını belirleyecek.

CHP Oğuzlar İlçe Başkanı Talip Karadeniz, tüm parti üyelerini bu demokrasi şölenine katılmaya davet ederek, “Örgütümüzün her bir ferdi, bu seçimde söz sahibi olacak. Sandıktan çıkacak isim, halkımızın ortak iradesinin ve değişim arzusunun bir yansıması olacak” dedi. Ön seçim sürecinin sadece bir aday belirleme süreci olmadığını, aynı zamanda CHP’nin birlik ve beraberliğini pekiştiren önemli bir aşama olduğunu belirten Karadeniz, “İnanıyoruz ki halkımızın desteğiyle, örgütümüzün kararlılığıyla ve değişim ruhuyla iktidara yürüyoruz. Türkiye’nin geleceğini hep birlikte inşa edeceğiz” ifadelerini kullandı.

(Haber Merkezi)