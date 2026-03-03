ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrası başlayan çatışmalar petrol fiyatlarında yükselişe neden oldu.

Yarından itibaren motorine 6,69 TL zam yapılması bekleniyor.

Çatışmalar öncesi brent petrol 70 dolar seviyesinde seyrediyordu.

Çatışmalarla birlikte brent petrol fiyatı 78 dolar seviyelerine yükseldi. Petrol fiyatlarında yaşanan bu artışın pompa fiyatlarına da yansıması bekleniyor.

Bunun neticesi olarak da akaryakıt fiyatlarına zam geldi.

Motorinin litre fiyatına yarından itibaren geçerli olmak üzere 6,69 lira zam yapılacak.

Yaklaşık yüzde 10,5 oranında yapılan zamla birlikte bazı şehirlerde motorin 70 liraya yaklaştı.

BENZİN VE MOTORİN NE KADAR?

Çorum'da benzin 59.94, İstanbul'da 58,34 lira, Ankara'da 59,28 lira, İzmir'de ise 59,56 liradan satılıyor.

Motorin Çorum'da 62.09, İstanbul'da 60,39 lira, Ankara'da 61,49 lira, İzmir'de ise 61,76 liradan satışa sunuluyor.