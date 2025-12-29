Hitit Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Üyelerinden, uzun yıllar Meslek Yüksekokulu’nda müdürlük yapan Prof. Dr. İrfan Çağlar, emekliye ayrılıyor.
İRFAN ÇAĞLAR'A VEFA PROGRAMI BUGÜN
Prof. Dr. İrfan Çağlar’ın emekliye ayrılması nedeniyle 30 Aralık Salı günü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü tarafından saat 15.00’te konferans salonunda vefa programı düzenlenecek.
Program kapsamında açılış konuşmaları yapılacak. Konuşmaların ardından İrfan Çağlar’ın akademik hayatıyla ilgili sunum yapılacak.
Plaket takdimi ve Çağlar’ın konuşmasının ardından da program sonunda toplu fotoğraf çekimi yapılacak.
Muhabir: Mustafa Burak Yalçın