Sungurlu Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Hitit Üniversitesi Sungurlu Meslek Yüksekokulu (MYO) arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Protokol, Sungurlu Denetimli Serbestlik Müdür Vekili Hacı Bayram Kızılova ile Meslek Yüksek Okulu Müdürü Doç. Dr. Buğra Bağcı arasında imzalandı. Protokol kapsamında, denetimli serbestlik tedbiri altında bulunan yükümlülerin iyileştirilmesi ve topluma kazandırılması amacıyla yapılabilecek sosyal, kültürel, sportif faaliyetler, seminer, konferans düzenlenmesi, mesleki veya boş zaman değerlendirmesine yönelik kurslar açılması, bağımlılıkla mücadele konusunda ortak hareket edilmesi konularında mutabakat sağlandı.