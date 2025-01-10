Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mehmet Akif Balta'yı ziyaret etti.

DSİ’nin Sungurlu’da yürüttüğü projelerin ele alındığı ziyaretle ilgili Başkan Muhsin Dere “DSİ'nin Sungurlu'muzda yürüttüğü; baraj ve gölet, içme suyu arıtma tesisi, isale hattı ve dere ıslah projeleri başta olmak üzere İlçemizin geleceği açısından büyük önem arz eden projeler hususunda istişarelerde bulunduk. Nazik misafirperverlikleri ve verimli istişareleri için Sn. Genel Müdürümüze teşekkürlerimi sunuyorum.” ifadelerini kullandı.