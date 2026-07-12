Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Alaca İlçe Başkanlığı'nın 15. Olağan İlçe Kongresi, Alaca Belediyesi Kültür Salonu'nda gerçekleştirildi. Kongrede mevcut İlçe Başkanı İsa Duru, tek listeyle girdiği seçimde yeniden başkan seçildi.

"Kardeşlik Kalbimizde, Gelecek Aklımızda" temasıyla düzenlenen kongreye MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı, MHP Çorum İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, Ülkü Ocakları Çorum İl Başkanı Abdullah Dalyan, Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan, Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Dodurga Belediye Başkanı İsmail Çetinkaya, Kamu-Sen İl Başkanı Abdullah Güdek ve şube temsilcileri, TÜRKAV İl Başkanı İsmail Deli, belediye meclis üyeleri, il genel meclisi üyeleri, parti yöneticileri, KAÇEP temsilcileri ile çok sayıda partili katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından divan heyeti oluşturuldu. Protokol konuşmalarının tamamlanmasının ardından seçimlere geçildi.

Tek listeyle yapılan seçimde mevcut İlçe Başkanı İsa Duru yeniden MHP Alaca İlçe Başkanı seçildi.

İsa Duru başkanlığındaki yeni yönetim kurulunda Fatih Mehmet Bulut, Bahadır Koç, Kazım Bayat, İlhan Salış, İlhami Demirbilek, Şamil Aykaç, İsmail Yalçınkaya, Bilgehan Demir, İkram Şimşek, Kenan İstek, Davut Bolat, Abdullah Kaan Kağızman, Muhammet Emin Doğan ve Sefa Alemdaroğlu yer aldı.

Yönetim Kurulu yedek üyeleri ise Mehmet Ali Turan, İbrahim Kılıç, İsmail Sarı, Fatih Cuma, Burak Çağır, Nuray Alemdaroğlu, Selma Demirbilek, Murat Yelkuvan, Ferhat Vural, Birol Bayat, Mert Çinkul, Yakup Çiçek, Süleyman Alemdaroğlu ve Gökhan Arslan'dan oluştu.