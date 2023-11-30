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Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, Ahlatçı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı’ya teşekkür ziyaretinde bulundu.

Başkan İsbir, Ortaköy’de gerçekleştirilen doğalgaz çalışmalarından dolayı Ahlatcı Holding ve Çorumgaz A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı iş adamı Ahmet Ahlatcı’yı ziyaret ederek teşekkürlerini iletti.

Ortaköy için en büyük yatırımlardan biri olan doğal gaz çalışmalarının ilçe halkında çok büyük bir memnuniyet yarattığını kaydeden İsbir, gösterilen bu çalışmanın Ortaköy halkı tarafından da büyük bir takdir ile karşılandığını ve Kasım ayı Belediye Meclis toplantısında alınan karar ile Şapinuva ve Atatürk Caddelerini birbirine bağlayan sokağa ‘Ahmet Ahlatcı Sokak’ isminin verildiğini belirtti.

Başkan İsbir, ilçede yapılan doğal gaz çalışmaları nedeniyle Ahmet Ahlatcı’ya teşekkür belgesi verdi.

İş adamı Ahmet Ahlatcı da Ortaköy’de eksik kalan doğal gaz hatlarının tamamlanabilmesi için çalışmalara devam edeceklerini belirterek, “İsmimizin verildiği sokakta da bir gezinti yapmak isterim. İnşallah bir planlama yaparak Ortaköy’de bir ziyaret gerçekleştireceğim” dedi.