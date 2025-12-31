Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, sağlık alanına destek ve yatırımlarına devam ediyor.

Başkan İsbir bu kapsamda Ortaköy Devlet Hastanesi Başhekimi Süleyman Üçdağ ve Hastane Müdürü Sefa Özdoğan’a hastane hizmetlerinde kaliteyi artırmak için ve vatandaşın memnuniyetini üst düzeye çıkarmak için büro malzemeleri ve bir adet teknik cihaz desteğinde bulundu.

İsbir, eğitimde olduğu gibi sağlık alanında da yapılacak yatırımlara Ortaköy Belediyesi olarak destek vereceklerini belirterek hastaneye yapılan yatırımların hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.