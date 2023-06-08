HURŞİT BOZKURT

Geçtiğimiz günlerde Çorum Mimarlar Odası Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Yüksek Mimar Pınar Karakurt, gazetemizi ziyaret etti.

MİMARLAR ODASI’NIN İLK KADIN BAŞKANI

Ziyarette konuşma yapan Pınar Karakurt, 10 yılı aşkın süredir Mimarlar Odası’nda görev yaptığını belirterek, kuruluşu 1954 olan odanın ilk kadın başkanı olduğunu söyledi.

‘İŞBİRLİĞİ İÇERİSİNDE ÇORUM’A VE MESLEĞİMİZE KATKI SAĞLAYACAĞIZ’

Odaya kayıtlı 242 üye olduğunu aktaran Karakurt, sorunları bildiklerini, Çorum Belediyesi ve diğer kurumlarla işbirliği içerisinde Çorum’a ve mimarlık mesleğine katkı sağlayacaklarını kaydetti.

Karakurt’a ziyarette Yönetim Kurulu Üyeleri Işın Avşar, Rüveyda Kılıç Fındık, Oğuzhan Bayrak ve Ali Osman Akkaş da eşlik etti.

Genel Yayın Yönetmenimiz Mustafa Burak Yalçın da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Mimarlar Odası heyetine teşekkür etti.