Arca Çorum FK’da yeni sezon kadrosunda olacak isimler belli oluyor.

Kırmızı Siyahlı takımın bu sezonki kadrosundan 17 futbolcunun sözleşmesi devam ediyor, 10 futbolcunun sözleşmesi sona erdi.

Kiralık olarak başka takımlarda forma giyen 16 futbolcu ile yeniden Çorum FK kadrosuna dönecek.

Kırmızı Siyahlı kulüpten altığımız bilgiye göre Sözleşmesi devam eden futbolcular; Ahmet Said Kıvanç, Ahmethan Köse, Ali Akman, Atakan Cangöz, Atakan Akkaynak, Eren Karadağ, Erkan Kaş, Ferhat Yazgan, Hasan Hüseyin Akınay, Kadir Seven, Kerem Kalafat, Tunahan Ergül, Coşgun Diniyev, Durel Avounou, Eren Tunalı, Hasan Ege Akdoğan, Mahmut Eren Güler, Can Efe Bozacı, Taha İbrahim Reçber.

Sözleşmesi biten futbolcular: Atila Turan, Burak Süleyman, Mertcan Aşçı, Ozan Sol, Suat Kaya, Amar Catiç, Geraldo, Loick Landre, Thomas Verheydt, Zargo Toure,

Sözleşmesi biten futbolculardan Zargo Toure ve Geraldo ile ligin son maçları öncesinde yapılan görüşmeler ile anlaşma sağlandı. İki futbolcu önümüzdeki sezonda Çorum FK forması giyecek. Sözleşmesi biten futbolculardan teknik heyetin raporu doğrultusunda yeni isimler ile görüşüp grüşülmeyeceği belli değil.

Kırmızı Siyahlı takımın sözleşme imzalayarak geçen sezon başı ve devre arasında kiralık olarak bayka kulüplere gönderdiği isimler ise Abdussamet Yıldız (Türk Metal 1963spor), Ali Akkuş, Berat Ali Genç (Bulut Yeşil İnşaat Adana01), Berkcan Aytaç (Kırklarelispor), Dursun Batuhan Kuru (Adıyaman FK), Enes Yetkin (Smart Holding Çayeli), Kerem Pala (Kemerkent Bulvarspor), Massis Gülük (Vanspor), Mert Aktaş (Ankara Demirspor), Muhammet Emir Gül (Karabük İdman Yurdu), Mustafa Emre Yalçınkaya (Edirnespor), Onur Alp Sarman (Iğdır FK), Polat Abay (Çankayaspor), Sefa Akın Başıbüyük 8Vanspor),Semih Akyıldız (Iğdır FK).

Sözleşmesi devam eden ve kiralık olan verilecek futbolcuların sezon başında takımla çalışması ve teknik heyetin raporu doğrultusunda yeterli görülenlerin kadroda kalması diğerlerinin ise kiralık olarak verilmesi gündeme alınacak.