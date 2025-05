Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, 18-25 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek Uluslararası Anadolu Atçılık Festivali öncesinde Binicilik Tesisi'nde incelemelerde bulundu.

Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, Arca Çorum Futbol Kulübü Başkanı Oğuzhan Yalçın, Arca Çorum Futbol Kulübü Tesislerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Burhan Kaya ile birlikte binicilik tesislerinde incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler aldı. Çorum'un çok büyük bir uluslararası etkinliğe imza atacağını belirten Başkan Aşgın, tesisin kısa süre içerisinde Türkiye'de hatta dünyada örnek haline gelebileceğini belirtti.

Büyük futbol kulüplerinin bile böylesine bir tesise sahip olmadığını belirten Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çorum Futbol Kulübü'ne kalıcı bir eser kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Aşgın, "120 Kilometrelik bir yarışı ilimizde yapacağız. Barışın, kardeşliğin başkenti olan şehrimiz atın da başkenti olacak. Tüm hemşehrilerimizi 18 Mayıs Pazar günü saat 12.00'de Çorum Anatolia Atlı Spor Kulübüne davet ediyorum" dedi.

ÇORUM FK İÇİN TARİHİ BİR DOKUNUŞ

Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın'dan Binicilik Tesisi yanında yapılacak olan altyapı tesisi ile ilgili bilgiler alan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, "Buraya yapılacak olan altyapı tesisleri Çorum FK için tarihi bir dokunuş olacak. Yarın ben de olmam, başkan olarak Oğuzhan Yalçın da olmaz ama Çorum FK için yapılan bu altyapı tesisi uzun yıllar hizmet edecektir. Mükemmel bir iş olacak. Biz, göreve geldiğimiz günden bu zamana kadar Çorum FK'nın her zaman yanında olduk. Oğuzhan başkanla yaptığımız görüşmeler sonrasında Çorum FK'ya kalıcı eserleri nasıl kazandırırız, bunun üzerinde durduk. Binicilik tesislerini ve İnci Park tesislerini Çorum FK'ya kiraladık. Buradan takıma bir gelir kazandırmayı amaçladık. Bunun yanı sıra futbol takımının aracını da tahsis ettik. Çorum'umuzun adını duyuran Çorum FK için elimizden ne geliyorsa fazlasıyla yapmanın gayreti içerisindeyiz. Oğuzhan Başkan Binicilik Tesisi'nin hemen yanına bir alt yapı tesisi hazırlıyor. Burada ekiplerimizle yine bizlerde destek vereceğiz. Türkiye'ye örnek bir alt yapı tesisi olacak. Yan tarafında binicilik tesisi olan, antrenman sahasıyla, soyunma odalarıyla, alt yapı futbolcularının kalabileceği bir eser Çorum FK'nın olacak. Çorum'un bir spor şehrine dönüştüğünü kazandırılacak bu tesislerle de kanıtlanmış oluyoruz. Çorum'a, Çorum futboluna hayırlı uğurlu olsun. Böyle bir tesisin kazandırılması adına yoğun çaba sarf eden Çorum Futbol Kulübü Başkanımız Oğuzhan Yalçın ve yönetimine de teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

BU FESTİVAL ÇORUM VE TÜRKİYE TARİHİNDE BİR İLK OLACAK

Arca Çorum Futbol Kulübü Tesislerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi ve aynı zamanda Çorum Anatolia Atlı Spor Kulübü işletmecisi Burhan Kaya, Pazar gününden itibaren Çorum'un Uluslararası bir organizasyona imza atacağını belirterek desteklerinden dolayı Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın'a teşekkür etti. Amaçlarının festivali her yıl yapmak olduğunu ifade eden Kaya, "Çorum ve Türkiye tarihinde bir ilk olacak. 18 Mayıs'ta başlayıp, 25 Mayıs tarihinde bitecek bir festival yapacağız. 9 aydır çalışmalarımız devam ediyor. 18 Mayıs'ta Atlı akrobasi, atlı okçuluk, at güzellik yarışmaları yapılacak. Pazar günü saat 12.00'de başlayacak etkinliklerimiz saat 18.00'e kadar Binicilik Tesisi'nde devam edecek. Saat 18.00'den sonra ise Çorumlu Obası'nda gösteriler devam edecek. 19 Mayıs tarihinde saat 20.30'da atlı meşale geçişi yapacağız. 21-22 Mayıs tarihinde Milli Eğitim Müdürlüğü'müzden aldığımız listede yer alan öğrencilerimizi atla tanıştıracağız. Karadeniz tarihinde ilk defa uluslararası bir yarışma yapılacak. Atlı maraton yarışları, atlı dayanıklılık bilinen adıyla Endurance yarışları yapacağız. Ürdün, Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri, İrlanda, Macaristan, Bulgaristan, Ukrayna gibi 10 farklı ülkeden yarışmacının katılımıyla 24 Mayıs'ta yarışlar yapacağız. Çorum'un dünya rekoru kırdığı Guinness ormanlarında yapacağımız yarışmalarla spor turizminin yanı sıra kültür turizmini de destekleyerek insanları Çorum'a getirebilmeyi amaçlıyoruz. Pazar günü ise şu ana kadar kayıt yaptıran 70'e yakın atın katılımıyla ulusal yarışmalar yapacağız. Amacımız bunu her yıl yapabilmek" dedi.