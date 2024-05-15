Normal sezonu beşinci sırada tamamlayarak Süper Lig hedefine Play-Off’tan ulaşmak isteyen Ahlatcı Çorum FK’ya Süper Lig’e çıkması halinde bir prim de Agro Premio Değirmen Makinaları’ndan geldi.

Yarın play-off 1. tur maçında sahasında Kocaelispor ile karşılaşacak olan Çorum FK’ya, Çorumlu iş insanlarının yanı sıra Çorum’da faaliyet gösteren diğer işadamlarından da prim açıklamaları gelmeye devam ediyor.

Çorum Organize Sanayi’de hizmet veren Agro Premio Değirmen Makinaları sahibi İskenderunlu iş insanı Hüsamettin Ali Çağlar, Çorum FK yönetimi ile yaptığı görüşmede Çorum FK’nın Süper Lig’e çıkması durumunda 1 milyon TL bağışta bulunacağını açıkladı.