İskilip Kaymakamlığı tarafından düzenlenen 2025 Mahalleler, Köyler ve Kurumlar arası futbol turnuvasında Tebessüm Market şampiyon oldu.

22 takımın mücadele ettiği turnuvanın final maçında Müflütükspor’u 3-1 yenen Tebessüm Market takımı bu yılki turnuvanın şampiyonu oldu.

İskilip İlçe sahasında oynanan turnuvanın final maçını İskilip Kaymakamı Ramazan Polat, İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci, İlçe Emniyet Müdürü Önder İstanbul, İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Gökoğlu, İlçe Gençlik Merkezi Müdürü Şevket Akkoçaoğlu, Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ferhat Arıcı, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda sporsever izledi.

Dört grupta yapılan maçlar sonunda her gruptan iki takım toplamda sekiz takım çeyrek finale yükseldi. Çeyrek final ve yarı final maçlarını kazanan iki takım Tebessüm Market ile Müftülükspor takımları şampiyonluk için karşılaştı. Final maçında rakibini 3-1 yenen Tebessüm Market takımı birinci olurken Müftalak takımı ise ikinci oldu. Bu maçtan önce oynanan üçüncülük dördüncülük maçında Finans FK ile Hastane normal süresi berabere biten maçta penaltılarda rakibine üstünlü sağlayanFinans FK üçüncülük kupasının sahibi oldu.

Final maçından önce oynanacak üçüncülük dördüncülük maçında rakibine üstünlük kuran Finans FK üçüncülük kupasının oldu. Turnuvanın ödül töreninde birer konuşma yapan Kaymakam Polat ve Belediye başkanı Çizikci tüm takımları tebrik ve müsabakaların centilmence geçmesinden dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Gelecek yıl düzenlenecek turnuvanın daha kapsamlı ve daha fazla takımla yapılmasının hedeflendiği belirtildi.