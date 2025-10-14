2. Amatör Küme’de üçüncü hafta maçlarında ev sahibi takımlar haftayı üçer puanla kapattılar.

İkbalspor ve Buharaspor haftayı üçer puanla kapatarak rakiplerini ile puan farkını üçe çıkardılar.

Ligin kayıpsız lideri İkbalspor evinde konuk ettiği Bayat Belediyespor’u 2-0 yenerek yoluna kayıpsız devam etti.

İlk iki iddiasını sürdürmek isteyen Buharaspor ise evinde oynadığı maçta Osmancık Belediyespor önünde tek golle üç puanın sahibi olarak iddiasını devam ettirdi. Ligde puanı olmayan iki takım Gençlerbirliği ile Kargıserispor arasındaki maçtan ev sahibi takım 2-0 galip ayrılarak ilk üç puanın aldı.

Ligde dördüncü hafta maçları pazar günü oynanacak.

Bu haftada ligde ilk iki sırada bulunan Buharaspor ile İkbalspor takımları Nazmi Avluca sahasında karşılaşacak. Osmancık Belediyespor evinde Gençlerbirliği’ni konuk ederken Bayat Belediyespor ise sahasında Kargıserispor’u konuk edecek.