Çorum’da futbol kulüplerini rahatlatacak çalışma devam ediyor.

Futbol sahasının aydınlatılması çalışmaları devam ediyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ihalesi yapılan İskilip ilçe sahasının aydınlatma işine başlandı.

Bakanlık tarafından ihalesi yapılan aydınlatma işini alan firma çalışmalarına başladı. aydınlatma direklerinin temeli ve alt yapısı tamamlandı.

Önümüzdeki günlerde direklerin montajı ve diğer işlemlerinin tamamlanarak önümüzdeki ay içinde firmanın iş teslimini tamamlaması bekleniyor.

İki kulübün bulunduğu ilçede aydınlatmama olmaması nedeni ile özellikle yaz aylarında büyük sıkıntı yaşayan kulüpler bu çalışmanın tamamlanmasının ardından daha rahat ortamda çalışma imkanı bulacaklar.

İskilipspor ve İskilipgücü kulüpleri bu çalışma ile birlikte özellikle alt yapı kategorilerinde rahat bir çalışma imkanı bulacaklar.