Cumhuriyet Halk Partisi’nin Çorum - İskilip İlçe Kongresi tamamlandı.
Tek liste ile gidilen kongrede İskilip İlçe Başkanlığına yeniden Yusuf Var seçildi.
Divan Başkanlığına önceki dönem il başkanlarından Osman Samsunlu getirilirken, Av. Sultan Ceylan Bostancı ile Ezgi Turpçu da divanda görev aldı.
Kongreye; İl Başkan Yardımcısı Ali Özgür, Anahtar Parti İskilip İlçe Başkanı Mehmet Ali Dişli, İl Delegesi Güngör Atak ile partililer katıldı.
Mevcut İlçe Başkanı Yusuf Var, tek aday olarak girdiği kongrede güven tazeledi.
İlçe yönetim kurulu üyeliklerine ise; Sultan Ceylan Bostancı, Mehmet Demircan, Murat Kabakçı, Ezgi Turpçu, Nurettin Aktaş, Mustafa Gökcan, Hüseyin Koyun, Mehmet Gökçe, Rasim Demir, Yüksel Sağlam, Kemal Düdükçü ve Ramazan Duman seçildi.
İl Kongre Delegeleri ise şu isimlerden oluştu:
Yusuf Var, Sultan Ceylan Bostancı, Murat Kabakçı, Mehmet Demircan, Ezgi Turpçu, Nurettin Aktaş, Mustafa Gökcan, Hüseyin Koyun, Şenel Demir, Mehmet Gökçe, Yüksel Sağlam, Rasim Demir ve Kemal Düdükçü. (Haber Merkezi)