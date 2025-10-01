Bizimora Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi safran dikimine devam ediyor.

Kooperatif ikinci safran dikimini gerçekleştirdi.

Bizimora Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Emine Çiğdem Özyurt, yaptığı açıklamada, Çorum’da 2. safran dikimini Eskice köyünde gerçekleştirdiklerini belirterek, “Toprağa umut, birlikte gelecek dikiyoruz. Toprağa sadece safran dikmedik… Umudu, emeği, dayanışmayı birlikte işledik. Eskice köyünde Zeynep’in bahçesine Safran dikimimizin 2. adımını attık. Her hafta sonu, değerli Çorum halkını Eskice köyündeki Zeynep'in bahçesine, safran ve sebze bahçemize bekleriz. Gelirken yanınıza sadece merakınızı alın çünkü biz hasadın bereketini, katmerin lezzetini ve isli çayın sıcaklığını sizinle paylaşmaya hazırız.

Hem toprakla buluşalım hem de birlikte üretmenin mutluluğunu yaşayalım. BizimOra’da sadece safran değil, dostluk da filizlenir” dedi.

Kooperatif Başkanı Emine Çiğdem Özyurt, kendilerine destekte bulunan; Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat’a, Ticaret İl Müdürü Tülay Koldaş Şahin, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Şube Müdürü Atiye Kayalar’a, İl Genel Meclisi Üyesi Meryem Demir’e, OKA Çorum Koordinatörü Tuğba Purtul Kılıç’a İl Tarım ve Orman Müdürlüğü temsilcilerine teşekkür etti.