Çorum'da maden ocağı kapatıldı!

Çorum'un İskilip ilçesine bağlı Çomu köyünde faaliyet gösteren özel bir şirkete ait kömür işletmesinde bulunan 3 ocaktan biri kapatılarak 125 işçinin işine son verildi.

Edinilen bilgilere göre kömür işletmesi bünyesinde bulunan kömür ocaklarından biri işletme içerisinde teknik bir sorunda olmamasına rağmen kış ayında kapatıldı.

Ocakta çalışan 125 işçiye de hiç bir bildirimde bulunulmadan işlerine son verildiği öğrenildi.

İş yerleri kapatılmak suretiyle işlerine son verilen işler maden sahasında toplanarak, 'işimizi istiyoruz' eylemi yaptı.

İddialara göre şirket tarafından işçilere her hangi bir tazminat ödenmezken, çalışanlara 45 gündür de maaş ödenmediği belirtiliyor.

İşten çıkarılan işçiler ayrıca İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük'ü ziyaret ederek, yardım istedi. Sülük, önceliklerinin maden ocağının faaliyetlerine devam etmesini sağlamak olduğunu ifade ederek; "İskilip halkına ve ekonomisine katkı sağlayan maden ocağımızın kapatılması bizleri üzdü. Yakşaşık 125 işçimiz çıkarılmış. Tabi önceliğimiz ocağın faaliyetlerine devam etmesi ama olazsa sizin için kaymakamlıkla beraber geçiminizi sağlayacak bir yol bulacağız. Alacaklarınız varsa onun için de belediyemizin avukatını yönlendirdim onunla iletişime geçebilirsiniz." dedi