İskilip’te Halk Et reyonu açılacak

İskilip Belediyesi yeni bir projeyi daha hayata geçiriyor. Belediye Halk Et reyonu açacak.
İskilip Parkı Çorum Caddesi Emek Taksi’nin karşısına kurulacak et satış reyonu Ramazan ayından önce hizmete geçeceği öğrenildi.
İskilip Belediyesi yeni bir projeyi daha hayata geçiriyor. Belediye Halk Et reyonu açacak.
İskilip Belediyesi yeni bir projeyi daha hayata geçiriyor. Belediye Halk Et reyonu açacak.
İskilip Parkı Çorum Caddesi Emek Taksi’nin karşısına kurulacak et satış reyonu Ramazan ayından önce hizmete geçeceği öğrenildi.